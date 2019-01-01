Число заболевших выросло до 20 за сутки

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За прошедшие сутки в Эстонии было сдано 20 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. В последний раз суточное увеличение числа зараженных более чем на 20 человек было зарегистрировано в конце апреля.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1122 первичных теста на коронавирус, из которых 20 или 1,8% оказались положительными, сообщил 5 июня Департамент здоровья.

По данным Регистра народонаселения, 15 положительных тестов были в Харьюмаа (в том числе 11 в Таллинне), 3 - в Ида-Вирумаа и по одному - в Ляэне-Вирумаа и Валгамаа.

В Департаменте здоровья отметили, что из 15 заразившихся в Харьюмаа четыре случая зафиксированы у членов одной семьи. Еще в четырех случаях, связанных друг с другом, заражение произошло на рабочем месте. В двух случаях причиной заражения был прочий социальный контакт с больным Covid-19, по остальным случаям обстоятельства уточняются.

В Ляэне-Вирумаа заражение произошло в рамках одной семьи, а в Ида-Вирумаа - на рабочем месте. Из трех новых случаев в Ида-Вирумаа два случая заражения связаны между собой.

За сутки в Эстонии выявлено 6 положительных тестов на коронавирус, из них 4 - в Нарве

В департаменте обеспокоены тем, что многие новые случаи заражения происходят на работе и не исключают возможности приостановки деятельности конкретных фирм.

"Мы видим, что люди больными идут на работу, ставя под угрозу своих коллег. Если мы что-то и должны получить от этого кризиса, так это привычку оставаться больным дома. Если из-за распространения вируса приостановится деятельность какого-то предприятия, то ущерб, несомненно, будет больше в сравнении с одним оставшимся дома работником", - сказал руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.

По состоянию на утро 5 июня, в больницах в связи с коронавирусом находились 16 человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного. Смертельных случаев за сутки не прибавилось, с начала эпидемии число умерших пациентов с Covid-19 в Эстонии составляет 69 человек. Выздоровели 1667 человек.

Всего с начала эпидемии в Эстонии было сделано более 88 000 первичных тестов на коронавирус, из них 1910 были положительными (2,2%).

ERR