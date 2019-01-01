Надписи на домах Нарвы заинтересовали полицию

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Нарвские полицейские ищут того, кто пишет на стенах домов призыв к некой Ире с просьбой что-то вернуть.

Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности человека, который связан с правонарушением. Если кто-то опознает человека, полиция просит связаться по телефону 35 76035 в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов или по адресу электронной почты: diana.tahtarova@politsei.ee.

ERR