Поменяли вывески

Дата публикации: Сегодня, 16:18 Просмотрено: 174

Рийгикогу принял изменения в закон, согласно которым будет создан департамент образования и по делам молодежи, а языковая инспекция будет носить название «языковой департамент».

На базе целевого учреждения Innove, целевого учреждения Archimedes, целевого учреждения по инфотехнологиям в области образования (HITSA) и Эстонского центра работы с молодежью (ENTK) будет создан департамент образования и по делам молодежи, сообщила пресс-служба HTM.

Также из Министерства образования и науки в департамент перейдут функции прикладного характера. Языковая инспекция будет переименована в языковой департамент, и новое учреждение продолжит выполнение задач языковой инспекции, а также получит некоторые новые задания.

«Объединение учреждений позволить увеличить взаимодействие между сферами ответственности министерства, сделать распределение обязанностей более четким, сократить дублирование функций и расходы, - сказал канцлер HTM Март Лайдметс. - Для того, чтобы претворить в жизнь амбициозные программы развития, нужно интегрировать наши сферы деятельности и действовать в качестве единой команды».

Консолидация сферы ответственности Министерства образования поддерживает задачи государственной реформы и создает лучшие возможности для сотрудничества. Также изменение позволит четче разграничить задачи министерства, как учреждения, ответственного за формирование политики, и департаментов как учреждений, ответственных за их реализацию.

На базе целевого учреждения Innove, целевого учреждения Archimedes, целевого учреждения по инфотехнологиям в области образования (HITSA) и Эстонского центра работы с молодежью (ENTK) будет создан департамент образования и по делам молодежи, сообщила пресс-служба HTM.

Также из Министерства образования и науки в департамент перейдут функции прикладного характера. Языковая инспекция будет переименована в языковой департамент, и новое учреждение продолжит выполнение задач языковой инспекции, а также получит некоторые новые задания.

«Объединение учреждений позволить увеличить взаимодействие между сферами ответственности министерства, сделать распределение обязанностей более четким, сократить дублирование функций и расходы, - сказал канцлер HTM Март Лайдметс. - Для того, чтобы претворить в жизнь амбициозные программы развития, нужно интегрировать наши сферы деятельности и действовать в качестве единой команды».

Консолидация сферы ответственности Министерства образования поддерживает задачи государственной реформы и создает лучшие возможности для сотрудничества. Также изменение позволит четче разграничить задачи министерства, как учреждения, ответственного за формирование политики, и департаментов как учреждений, ответственных за их реализацию.

BNS