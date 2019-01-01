Плюс десять зараженных...

Дата публикации: Сегодня, 14:48 Просмотрено: 368

За последние сутки в Эстонии от короновируса скончалась пожилая женщина и добавились 10 позитивных теста.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 262 первичных теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались 10 из них, сообщил в среду утром департамент здоровья.

По данным регистра населения, за последние 24 часа 5 позитивных результатов тестирования добавились у жителей Харьюмаа, в том числе у 4 жителей Таллинна, три в Ида-Вирумаа, в том числе два в Нарве, один в Пярнумаа, а уезд еще одного инфицированного вирусом человека в регистре не указан.

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 19 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого.

В Северо-Эстонской региональной больнице скончалась 74-летняя женщина. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

Из больниц выписаны 342 человека, выписаны в общей сложности 354 человека, завершены 346 случаев заболевания.

BNS