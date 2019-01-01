Поднять флаг!

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В четверг 4 июня исполняется 136 лет со дня освящения первого сине-черно-белого флага, впоследствии ставшего национальным триколором Эстонии. В этот день в Эстонии флаги поднимают все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые юридические лица и избирательные участки. Флаги Эстонии и ЕС могут вывесить и все остальные.

День рождения флага отмечается в соответствии с действующими ограничениями в Таллинне, Тарту, Отепя и других регионах Эстонии.

День рождения флага начется в 7 часов утра праздничным поднятием флага на башне Длинный Герман. В губернаторский сад приглашены знаменные команды различных школ и патриотических организаций, выступят спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас, архиепископ EELK Урмас Вийлма и председатель Общества эстонского флаг Юри Трей. Будет играть оркестр Сил обороны.

В 9 часов в Отепяэ начнется видеоприветствие, в полдень в церкви Св. Маарьи состоится богослужение ко Дню флага, после этого мотоклубы в честь эстонского флага совершат поездку по волости Отепя. Культурные центры Отепяэ приглашают вех отправить на виртуальную выставку сине-черно-белых флагов свои фотографий на тему «Эстонский флаг во мне и вокруг меня».

Первый сине-черно-белый флаг Эстонии можно увидеть в Национальном музее. Помимо кинопрограммы, посвященной дню рождения, 4 июня в 16 часов состоится специальная дигитальная экскурсия, посвященная истории флага, она будет повторена в Национальном музее в субботу в 14 часов.

День рождения флага завершится спектаклем под открытым небом «Небо, почва и будущее»на веб-канале ERR Jupiter в 19 часов.

4 июня 1884 года 24 представителя эстонской интеллигенции собрались в Отепя, в Южной Эстонии, чтобы освятить эстонский национальный флаг. На гребне процесса пробуждения национального самосознания в Эстонии цветовая комбинация сине-черно-белого цветов была закреплена как национальный триколор. С обретением независимости национальный флаг в Эстонии стал государственным.

Государственный флаг поднимают в 8 часов утра и спускают на закате или не позднее 22 часов. Если флаг не спускают, то в темное время суток он должен подсвечиваться.

BNS