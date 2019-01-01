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Ремонтные работы на железной дороге, намеченные на следующую пятницу, 5 июня, добавят несколько минут к продолжительности поездки в Нарву. На Аэвийдуском маршруте обычная плотность движения поездов будет восстановлена с 8 июня; на Тартуском направлении отправления поездов будут добавлены в выходные дни.

Об этом BNS сообщила пресс-служба государственной железнодорожной компании Elron.

«Эстонская железная дорога приступит к ремонту на участке железной дороги Сонда-Кохтла, вследствие чего там будут установлены дополнительные ограничения скорости, которые добавят 7 минут к продолжительности поездку в Нарву», – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. «Время отправления из Таллинна и прибытия в Таллинн не изменится».