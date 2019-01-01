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В понедельник саперы обезвредили в Ида-Вирумаа около 30 взрывных устройств военного времени.

В Нарве саперы обезвредили обнаруженный при земляных работах по адресу Пяхклимяэ, 5 снаряд калибра 76 мм, а в Нарва-Йыэсуу — 16 снарядов того же калибра, обнаруженных в деревне Аувере, передал BNS пресс-секретарь Идаского спасательного центра.

Кроме того, саперы обезвредили обнаруженные в Аувере шесть 120-мм минометных мин, два 155-мм снаряда, один 75-мм снаряд, ручную гранату и противотанковую мину.

BNS