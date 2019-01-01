Период государственных экзаменов откроется экзаменом по эстонскому языку

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В пятницу пройдет экзамен по эстонскому языку, с которого начнется период государственных экзаменов. На этот экзамен зарегистрировалось 6264 учащихся гимназий и профессиональных училищ. В понедельник состоится экзамен по эстонскому языку как второму, на который зарегистрировалось 1860 человек.

По решению правительства сдача государственных экзаменов не является обязательным условием для окончания средней школы этой весной. Экзаменуемые будут сдавать экзамен по математике и экзамен по эстонскому языку или эстонскому как второму языку.

Государственный экзамен по эстонскому языку состоит из двух частей, посредством которых оцениваются навыки чтения и грамотность. Учащийся может выбрать один из четырех вариантов экзаменационной работы. Часть работы, в фокусе которой находится оценка навыков чтения, содержит тексты разных жанров — художественные, публицистические и научно-популярные. В письменной части учащемуся требуется написать и озаглавить сочинение-рассуждение длиной в 400 слов. Государственный экзамен по эстонскому языку начнется в 10 и закончится в 16 часов. Подробное содержание экзамена будет опубликовано на домашней странице ЦУ Innove не позднее 16 часов.

В понедельник 1 июня пройдет письменная часть экзамена по эстонскому языку как второму, устная часть пройдет 1-3 июня. Посредством экзамена оценивается владение языком на уровне В2, экзамен состоит из пяти частей — письменная часть, слушание, чтение, структура языка и устная часть. Письменная часть экзамена начнется в 10 часов утра и продлится примерно до 14.30.

С началом государственных экзаменов учащихся поздравит министр образования и науки Майлис Репс. Ее обращение прозвучит впятницу в 10 утра в эфире Vikerraadio и 1 июня в 10 утра в эфире Радио-4.

Следующим государственным экзаменом будет экзамен по математике, который пройдет 5 июня. Государственного экзамена по английскому языку этой весной проводиться не будет. Международно признанные экзамены по иностранному языку состоятся: английский язык Cambridge Assessment English C1 Advanced 12 - 22 июня; немецкий язык Goethe-Zertifikat на уровни B1 и B2 – с 08 по 11 июня. Международно признанные экзамены по французскому и русскому языку запланированы на начало августа. ЦУ Innove отправит дополнительную информацию о том, когда они состоятся, в июне.

Всего в этом году государственные экзамены сдает 9861 учащйся, в том числе 8352 гимназиста, 544 уже закончивших гимназию и 965 учащихся профессиональных училищ.

Результаты государственных экзаменов будут опубликованы не позднее 30 июня в инфосистеме EIS и на государственном информационном портале www.eesti.ee

Ученики получат электронные свидетельства с результатами экзаменов не позднее 1 июля. Государственные экзамены будут организованы c соблюдением мер предосторожности и учетом ограничений, действующих на тот момент.

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