Дата публикации: Вчера, 14:14 Просмотрено: 199

Началась кампания «Пошли клеща по почте», в рамках которой Институт развития здоровья TAI приглашает население страны к участию в картографировании эндемичности клещей, сообщила в пятницу BNS пресс-служба института.

TAI разработал карту, которая с помощью жителей страны будет заполняться в режиме реального времени и указывать регионы риска укуса клещей.

В последние десятилетия, изменения климата и окружающей среды привели к значительному увеличению численности клещей, всё больше случаев заболевания клещевыми инфекциями регистрируется как среди людей, так и у домашних животных. TAI собирает информацию о клещах для использования ее в научной деятельности. Зная регионы с повышенной степенью риска укуса клеща, жители страны смогут лучше защитить себя от клещей и передаваемых ими заболеваний. Чем больше поступит сообщений о распространении клеща, тем точнее ученые могут делать последующие выводы о предпочтительных местах обитания, изменении численности и сопутствующих укусам опасностях. «Мы хотим по-новому применить инклюзивную науку в Эстонии, чтобы с помощью информации от людей мы могли получить лучший обзор областей распространения клещей. Мы привлекаем людей для картирования укусов клещей, а также для сбора клещей, чтобы их можно было впоследствии проанализировать на наличие возбудителей болезней», отметила руководитель отдела вирусологии и иммунологии TAI Юлия Геллер.

Помочь в картографировании мест высокой клещевой активности очень легко: нужно зайти на сайт puugiinfo.ee/ru и отметить на карте место, где клещ был найден на себе или своем домашнем животном; понадобится только ответить на несколько вопросов - когда и где был найден клещ. Каждый отмеченный на карте клещь получает уникальный ID номер.

После того как клещ будет отмечен на карте, есть возможность внести ещё больший вклад в эстонскую науку, послав клеща в TAI. В лаборатории института создан банк клещей для проведения различных анализов, в том числе и на обнаружени возбудителей заболеваний. Будет проанализирована случайная выборка, таким образом будет получен обзор численности клещей и доля переносчиков заболеваний среди них из разных регионов Эстонии. Благодаря ID номеру, присвоенному клещу при регистрации на карте, у людей будет возможность получить извещение о том, попал ли клещ в выборку на исследование и какой был результат.

Поскольку Эстония яляется территорией повышеной опасности клещевых инфекций, каждый посланный клещ играет важную роль в картировании опасных районов, в исследовании клещевых инфекций, а также в разработке их лечения. «Вклад эстонского народа в исследование клещей важен не только для Эстонии, но и для всей Европ» - отметила Юлия Геллер, поясняя, что данные о распространении и численности видов клещей в Эстонии передаются в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), основной задачей которого является улучшение защиты и профилактических мер против инфекционных заболеваний в Европе и своевременное реагирование на изменения. Более точные выводы можно сделать относительно больших количеств. Для того, чтобы данные исследования были наиболее достоверными, необходимо собрать не менее 500 клещей в каждом уезде.

Чтобы представить карту и банк клещей, TAI запустил кампанию «Пошли клеща по почте», которая будет длиться в течение всего лета. Кроме того, много информации о клещах можно найти на новой веб-странице TAI puugiinfo.ee, включая, например, рекомендации о том, как защитить себя от укуса клеща или как правильно его удалить. Владельцы домашних животных также смогут найти советы на этом сайте. Вирусологи TAI надеются, что в результате просветительской деятельности повысится осведомленность о клещевых инфекциях и их профилактике, а заболеваемость клещевыми инфекциями снизится.

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