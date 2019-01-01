Можно было бы впускать в Эстонию туристов из Шенгена уже в июне - Рейнсалу

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Глава МИД Урмас Рейнсалу в среду выразил в прямом эфире Postimees надежду, что ограничения для иностранных туристов могут смягчиться уже в июне.

Фото:pexels.com

По словам Рейнсалу, одним из вариантов было бы создание в аэропортах возможности тестирования на Covid-19, а в продолжительной перспективе можно было бы, опираясь на взаимное доверие, отменить требование карантина.

По оценке министра, с точки зрения экономики Эстонии самым актуальным вопросом является темп, в котором могут быть смягчены ограничения въезда в Эстонию. «Сейчас в Эстонии действует общее ограничение на въезд для всех граждан третьих стран за исключением маятниковой миграции из Финляндии и граждан Балтийских стран. Есть и исключения, но группа исключений небольшая и они применяются в исключительных случаях», - сказал Рейнсалу.

По словам министра, следующая стадия будет обсуждаться в правительстве завтра. «Исходный пункт, который предлагает МИД, это потребность в сотрудничестве с Балтийскими странами сохранять меры безопасности, чтобы позволить гражданам Шенгена въезд в Эстонию. Должно сохраняться общее требование карантина и наряду с ним альтернатива», - сказал с ним.

МИД работает над вариантами сокращения срока карантина или отмены этого требования при условии взаимного доверия. «Сейчас мы работаем над альтернативным вариантом — если человек может предъявить справку о негативном результате теста на Covid-19 или, например, сделать тест в эстонском аэропорту, можно было бы сократить срок карантина», - пояснил Рейнсалу.

По словам министра, эту модель рассматривают Австрия, Дания и Исландия. «Это практичный метод в том, что касается передвижения людей. Я считаю, что вариант тестирования для эстонских граждан, прибывающих, например, из Германии, чтобы освободить их от карантина, дал бы объективные доверие и уверенность в том, что человек не инфицирован», - сказал он.

«Второй вопрос, который мы обсуждаем в сотрудничестве с Балтийскими странами, это можем ли мы взаимно отказываться от карантина со странами, где, как и у нас, вирус распространен слабо, - сказал он. - Это, например, Словения, где показатель заражения вирусом в несколько раз ниже, чем в Эстонии».

По словам Рейнсалу, этот вариант мог бы заработать в отношении прибывающих из Шенгенской зоны граждан других стран уже в июне. «Все, кто прибывают в Эстонию [из Шенгенской зоны — ред.], будут сдавать тест на Covid-19 или соблюдать карантин. Это могло бы стать первым этапом», - сказал Рейнсалу.

«Следующий этап начался бы при доверии между странами с низким распространением вируса и возможности взаимно отказаться от требования карантина», - сказал он.

Baltic News Servicе