Пользование ID-картами, Mobile-ID и Smart-ID будет на короткое время приостановлено

Дата публикации: Сегодня, 11:47 Просмотрено: 136

Партнер Эстонского государства по сертификации и службы маркировки времени, компания SK ID Solutions с 23 часов в четверг до 5 часов в пятницу проведет плановое техобслуживание своей информационной системы, в связи с этим с 2 часов ночи 29 мая будет невозможно использовать мобильные идентификаторы и Smart-ID, услуги с отметками времени и подтверждением действительности, а также ставить цифровые подписи.



«Чтобы свести к минимуму сбои в обслуживании пользователей, SK ID Solutions обновляет свои системы ночью. Использование ID-карт, Mobile-ID и Smart-ID может быть нарушено 28 мая с 23 часов. С двух часов ночи 29 мая в течение нескольких часов невозможно использовать решения для мобильного идентификатора и Smart-ID, а идентификационную карту можно будет использовать только для аутентификации в определенных службах. В это время в электронных услугах или программном обеспечении DigiDoc4 нельзя будеь ставить цифровые подписи, служба подтверждения действительности и отметки времени также будут остановлены, - сообщил заместитель генерального директора департамента государственных инфосистем Маргус Арм. - К сожалению, находящиеся за границей эстонцы должны учитывать, что для них перерыв может состояться не ночью. Поэтому разумно заранее спланировать важные операции подписи и аутентификации».

В период проведения техобслуживания ID-карты могут использоваться для аутентификации в тех сервисах, которые присоединились к предоставляемому RIA сервису аутентификации состояния. Если ремонтные работы пойдут без задержек, все услуги возобновятся 29 мая в 5 часов утра. Если окажется, что ремонтные работы займут больше времени, чем планировалось, работа X-Road на уровне обмена данными также может быть нарушена, и обмен данными между различными информационными системами может не работать.

Baltic News Servicе