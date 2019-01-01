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Комиссия по надзору за финансированием партий отправила в прокуратуру материалы дела, касающиеся пожертвования в размере 50 000 евро, которое в первом квартале Центристской партии сделала предпринимательница из Тарту Яна-Хелен Юхасте, поскольку подозревает, что для пожертвования было использовано подставное лицо, сообщает BNS со ссылкой на портал ERR и газету Äripäev.

Как писал ранее rus.err.ee, возглавляющая правительственную коалицию Центристская партия среди действующих в Эстонии политических сил в первом квартале получила больше всего пожертвований от частных лиц - в общей сложности ей было перечислено 108 705 евро. Наиболее крупное пожертвование - 50 000 евро - Центристской партии сделала в первом квартале предпринимательница Яна-Хелен Юхасте (34).

С 30 января 2004 до 14 апреля 2020 года Юхасте состояла в EKRE. Из этой партии она вышла на следующий день после того, как вопрос о ее партийной принадлежности предпринимательнице задал rus.err.ee. Тогда она заверила, что не имеет к EKRE никакого отношения, а в дальнейшем перестала отвечать на звонки.

Полученные из Налогово-таможенного департамента данные показали, что доходы Яны-Хелен Юхасте слишком маленькие, чтобы делать подобное пожертвование, передает Äripäev.

Согласно Коммерческому регистру, Юхасте является членом правления фирм Tarkoris OÜ и Telekomehitus OÜ. Первая фирма оказывает услуги по уборке, вторая занимается установкой телекоммуникационных кабелей. Юридический адрес обеих компаний находится в Тарту.

Ранее генсек Центристской партии Михаил Корб и лидер тартуского округа политической организации Яан Тоотс говорили ERR, что им ничего не известно о сделавшей центристам крупное пожертвование предпринимательнице.

Центристская партия - одна из трех партий, которые на прошлой неделе инициировали ликвидацию Комиссии по надзору за финансированием партий.



