В Эстонии за сутки добавились 10 позитивных теста на короновирус

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По данным регистра населения, за последние 24 часа позитивный результат тестирования добавились у жителей пяти уездов — шесть результатов в Харьюмаа, в том числе у двоих жителей Таллинна, и по одному у жителей Пярнуского, Раплаского, Йыгеваского и Ляэнеского уездов.



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За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1500 первичных теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались 10, то есть 0,7 процента, сообщил во вторник утром департамент здоровья.

По состоянию на утро вторника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 36 пациентам, из них один находится на искусственной вентиляции легких. За сутки домой выписаны четыре пациента, выявлен один заболевший, Из больниц на сегодня выписаны в общей сложности 322 человека, завершены 333 случаев заболевания.

По состоянию на вторник выздоровели 1552 человека, у 1009 из них история болезни закрыта, у 543 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и человек не лечился в больнице.

В течение минувших суток летальных исходов в связи с коронавирусом не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 65 человек.

Всего в Эстонии сделано более 78 000 первичных тестов, из них 1834 дали позитивный результат на SARS-CoV-2.



