Больничная касса начнет компенсировать стоимость ряда новых лекарств

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Больничная касса с 1 апреля компенсирует и начиная с 1 июля начнет компенсировать ряд новых лекарств, повысит льготные ставки на некоторые лекарства, а также расширит условия для выписывания лекарств. Дополнительные расходы для внедрения данных обновлений в списке льготных лекарств составляют более чем в три миллиона евро, сообщила во вторник BNS пресс-служба Больничной кассы.

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По словам Алис Кивистик, эксперта отдела лекарств Больничной кассы, компенсация новых лекарств с тем же действующим веществом расширяет возможности выбора для пациентов и делает лекарства более доступными для сотен людей.

В апреле Больничная касса добавила в список льготных лекарств два новых лекарства, которые помогают в лечении почти 150 пациентов.

Больничная касса начала компенсировать лекарства, содержащие тенофовир и эмтрицитабин. Они предназначены для профилактики ВИЧ-инфекции среди людей, у которых нет ВИЧ-инфекции. Расходы Больничной кассы на компенсацию данных лекарств составляют 62 000 евро.

Больничная касса также начала компенсировать лекарство, содержащее тадалафил, используемое при легочной артериальной гипертонии.

В апреле Больничная касса также добавила в список льготных лекарств лекарства с аналогичной или более низкой ценой, чем лекарства с данным действующим веществом, уже включенные в список льготных рецептов, благодаря этому еще больше расширились возможности выбора для пациентов в аптеках. «Весной расширился ассортимент препаратов-генериков, предназначенных, например, для лечения диабета II типа, глаукомы и множественной миеломы. Также расширился выбор биологических препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний», - сказала Кивистик.

Льготная ставка для нового поколения антибиотиков амоксициллин + клавулановая кислота и кларитромицин была увеличена до 75%. Скидка распространяется на детей в возрасте до 17 лет, у которых возникло воспаление среднего уха или пневмония, которые не поддается лечению антибиотиками более старого поколения. Дополнительные расходы Больничной кассы на компенсацию данных лекарств составили около 36 000 евро.

Для противозачаточных спиралей Больничная касса увеличила льготную ставку до 75%. Более высокая льготная ставка действует для тех женщин, которым противопоказана беременность, и поэтому для предотвращения нежелательной беременности и связанных с ней осложнений необходим очень эффективный метод контрацепции.

Льготная ставка для лекарств, необходимых для лечения людей с хронической мигренью, была увеличена с 50% до 75%. Дополнительные расходы Больничной кассы на компенсацию данных лекарств составили более половины миллиона евро.

Дополнительные расходы Больничной кассы, связанные с новыми лекарствами, добавленными в список льготных лекарств с 1 апреля и с изменениями условий их выписывания или льготной ставки, составили почти один миллион евро.

С 1 июля список льготных лекарств снова будет пополнен новыми лекарствами. «С июля Больничная касса начнет компенсирование двух новых льготных лекарств и внесет изменения в условия выписывания лекарств, что потребует дополнительных затрат в размере более 2,7 млн ​​евро», - подтвердила Кивистик.

Больничная касса пополнит список льготных лекарств лекарством Прикопреп (Pricoprep), который используется для очистки кишечника перед рентгеном или эндоскопией, а также перед операцией. Лекарство предназначено для использования у взрослых, подростков и детей в возрасте старше одного года.

В список льготных лекарств также будет включено лекарство под названием Венкликсто (Venclyxto), которое используется в сочетании с ритуксимабом для лечения хронического лимфолейкоза у взрослых, которые ранее получали хотя бы один цикл лечения. Компенсация данного лекарства принесет Больничной кассе дополнительные расходы в размере почти 2,1 миллиона евро в первый год компенсирования.

С 1 июля Больничная касса также изменит условия выписывания рецептов на нескольких групп действующих веществ.

Например, Больничная касса расширяет условия для выписывания лекарства Линпарза (Lynparza), что позволяет использовать действующее вещество олапариб для лечения рака яичников после первой химиотерапии с препаратами на основе платины. Лечение олапарибом может первоначально потребоваться 11 пациентам. Дополнительные расходы Больничной кассы на данное обновление составят около половины миллиона евро.

По предложению Таллиннской детской больницы Больничная касса внесет изменения в условия выписывания лекарств, содержащих действующие вещества темозолимид, меркаптопурин и метотрексат, чтобы в будущем рецепты на данные препараты могли выписываться не только онкологами и гематологами, но и педиатрами с дополнительными гематологическими и онкологическими компетенциями.

Условия выписки лекарств от аллергии, содержащих действующее вещество мометазон, будут дополнены льготной ставкой 75%. Льготная ставка действительна для детей до 16 лет при наличии у них аллергического ринита. Больничная касса также улучшает доступность противовоспалительного и обезболивающего лечения. В частности, до 75-100% будет увеличена льготная ставка для лекарств, содержащих кетопрофен, мелоксикам и напроксен, необходимых для лечения воспаления и боли. Дополнительные расходы такого обновления составят для Больничной кассы почти 150 000 евро.

С 1 июля будет упрощено и выписывание антипсихотических препаратов и лекарств от глаукомы.

В июле Больничная касса также добавит в список льготных лекарств лекарства с аналогичной или более низкой ценой, чем лекарства с данным действующим веществом, уже включенные в список льготных рецептов, благодаря этому еще больше расширятся возможности выбора для пациентов в аптеках. «Например, расширится выбор препаратов для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, гипертонии и стенокардии, психических расстройств и псориаза», - добавила Кивистик.

Добавление в список льготных лекарств более доступных по цене лекарств-генериков позволит снизить предельные цены в группах многих действующих веществ. По словам Кивистик, новые предельные цены, которые вступят в силу в июле, помогут сэкономить для бюджета медицинского страхования почти 703 000 евро. Эта сумма может быть направлена Больничной кассой на финансирование новых вариантов лечения.



