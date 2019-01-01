В Эстонии умер еще один человек, у которого был диагностирован коронавирус

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За последние сутки в Эстонии добавился один позитивный тест на короновирус и один человек умер.



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В течение минувших суток от коронавируса скончалась в Харьюмаа 77-летняя женщина. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 65 человек.

По данным регистра населения, за последние 24 часа позитивный результат тестирования добавился в Харьюмаа.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 812 первичных теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, позитивным оказался один, то есть 0,1 процента, сообщил в понедельник утром департамент здоровья.

По состоянию на утро понедельника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 39 пациентам, из них один находится на искусственной вентиляции легких. За сутки домой выписан один пациент, выявлен один заболевший. Из больниц выписаны 318 человек, завершены 329 случаев заболевания.

По состоянию на понедельник выздоровели 1538 человек, у 993, то есть у 64,6 процента из них история болезни закрыта, у 545 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и человек не лечился в больнице.

Всего в Эстонии сделано более 76 000 первичных тестов, из них позитивный результат на SARS-CoV-2 дали 1 824, то есть 2,4 процента.