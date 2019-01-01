Никакие украинцы не нужны? На каждое вакантное место в хозяйствах по выращиванию клубники претендуют более 100 человек

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Если в последнее время производители клубники выражали обеспокоенность тем, что в отсутствие рабочих-мигрантов работников у них не будет хватать, статистика CVKeskus, наоборот, показывает, что на место работника в хозяйствах по выращиванию клубники претендуют более 100 человек.

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Наиболее востребованная сезонная работа в настоящее время - сборщик клубники и сельскохозяйственный рабочий; на эту работу поступает в среднем 116 заявок. Вторая по популярности сезонная работа - работник садоводства, на эту работу в среднем на одном место претендуют 83 соискателя. В тройку самых популярных профессий сезонных работ также входят разносчики газет - 44 кандидата на место.

Более 40 резюме также получены также от желающих в течение летнего сезона обслуживать клиентов и и занимать место сельскохозяйственного рабочего. Популярны должности летнего репортера и садовника, на которые в среднем на работу претендуют 27 и 21 человек соответсвенно.