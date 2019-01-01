Департамент здоровья: надо быть готовыми к летнему распространению коронавируса

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Медицинский руководитель чрезвычайного положения Департамента здоровья доктор Аркадий Попов напомнил, что вирус никуда не исчез и нужно быть готовыми к его распространению и летом, рассказывает BNS со ссылкой на ERR.

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В последние дни, по словам Попова, появились новые случаи инфекции, когда человек не знал точно, где он мог получить вирус.

«Несмотря на то, что большинство контактов очень хорошо прослеживаются, в некоторых случаях бывает так, что встретить инфекцию можно и в общественном месте. Особенно, когда люди очень активно двигаются, общаются, ходят в торговые центры», - приводит слова Попова ERR.

«И, конечно же, нужно учитывать, что люди приезжают в Эстонию из Финляндии, а риск заражения в Финляндии сейчас во много раз выше, чем в Эстонии. Это необходимо учитывать», - добавил он.



