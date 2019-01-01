В субботу в шести ДТП в Эстонии пострадали в общей сложности пятеро велосипедистов

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В субботу в шести ДТП в разных регионах Эстонии пострадали в общей сложности пятеро велосипедистов и пожилая пассажирка автобуса.

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В 13.45 в Пярну на тропе Яансона в парке Нийдупарк навстречу 66-летнему мужчине, ехавшему с холма на велосипеде, шли двое людей с собакой на поводке. Неожиданно собака бросилась на другую сторону дороги и велосипедист наткнулся на протянувшийся через тропу поводок — и упал. «Скорая помощь» доставила пострадавшего велосипедиста в городскую больницу, а люди с собакой покинули место происшествия.

В 15.34 на 28 километре шоссе Таллинн-Палдиски в волости Ляэне-Харью столкнулись двое велосипедистов, ехавших в одном направлении. Одного из них, 36-летнего мужчину, «скорая помощь» доставила на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16 часов на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с резко перестроившейся машиной, резко затормозил. В салоне автобуса не удержалась на ногах и упала 72-летняя женщина, которая в результате падения получила травмы. Ее доставили на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16.27 на улице Юри в городе Выру столкнулись выехавшая из ворот рынка на велосипеде 27-летняя женщина и автомобиль Volvo V70, которым управлял 57-летний мужчина. Велосипедистка получила травмы и была доставлена на лечение в Южно-Эстонскую региональную больницу.

В 19.03 на улице Малева, 1 в Таллинне не удержала равновесие и упала 29-летняя велосипедистка. «Скорая помощь» доставила пострадавшую в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 22.45 на улице Нымме-Касе в Таллинне 17-летний подросток на велосипеде врезался в столб и упал. Подросток ехал без шлема. Пострадавшего доставили на лечение в Северо-Эстонскую региональную больницу.



