В Эстонии за сутки добавились 2 позитивных результата тестирования на короновирус

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За последние сутки в Эстонии добавились 2 позитивных результата тестирования на короновирус, новых летальных исходов не было. Об этом сообщил в воскресенье утром BNS департамент здоровья.

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По данным регистра населения, за последние 24 часа добавился один позитивный результат в Харьюском уезде и данные о местожительстве еще одного инфицированного жителя Эстонии пока уточняются.

По состоянию на утро воскресенья госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 39 пациентам, из них один находится на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 317 человек, завершены 328 случаев заболевания.

По состоянию на утро воскресенья выздоровели 1532 человека, у 993 из них история болезни закрыта, у 539 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и человек не лечился в больнице.

Новых летальных исходов в течение минувших суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

Всего в Эстонии сделано более 76 000 первичных тестов, из них позитивный результат на SARS-CoV-2 дали 1823, то есть 2,4 процента.



