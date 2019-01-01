В Эстонии за сутки добавились 14 позитивных результатов тестирования на короновирус

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За последние сутки в Эстонии добавились 14 позитивных результатов тестирования на короновирус, новых летальных исходов не было.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 650 первичных тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались 14 из них, то есть 2,2 процента, сообщил в субботу утром BNS департамент здоровья.

По данным регистра населения, за последние 24 часа добавились 9 позитивных результатов тестирования на коронавирус в Харьюском уезде, из них 4 - в Таллинне, 3 - в Пярнуском уезде и два — в Ляэнеском уезде.

По состоянию на утро субботы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 37 пациентам, из них один находится на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 317 человек, завершены 328 случаев заболевания.

По состоянию на утро субботы выздоровели 1526 человек, у 992 из них история болезни закрыта, у 534 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и человек не лечился в больнице.

Новых летальных исходов в течение минувших суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

Всего в Эстонии сделано более 75 000 первичных тестов, из них позитивный результат на SARS-CoV-2 дали 1821, то есть 2,4 процента.



