Президент без дела не сидит! Керсти Кальюлайд посетила место обитания белки-летяги

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Президент Керсти Кальюлайд в четверг в ходе посвященной месяцу охраны природы поездки по Ляэне-Вирумаа ознакомилась с охраной белок-летяг и связанными с ней вопросами.

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Участники поездки ознакомились с воздействием лесного хозяйства на места обитания летяги, обсудили организацию охраны летяги и посетили гнездовое дерево, где живут летяги. Поездку, организованную по инициативе Фонда природы Эстонии (ELF), провели эксперт департамента окружающей среды Лийза Реннель и старший научный сотрудник териологии Тартуского университета Яанус Ремм.

«В этом году месяц охраны природы призывает обратить внимание на природное разнообразие вокруг нас и помочь сохранить его. Летяга является лицом охраны природы в том числе и потому, что 80-100-летние старые леса, которые подходят ей в качестве мест обитания, являются домом и для сотен других находящихся под угрозой видов животных, растений и грибов. Защищая летяг, мы защищаем и природное разнообразие наших лесов», - сказала Кальюлайд, ознакомившись с местом обитания летяги.

Для лучшей организации охраны летяги эксперты каждую весну наблюдают за летягами и ищут их новые места обитания. «Наша цель — получить более подробный обзор распространения летяги и ее потребности в местах обитания в Эстонии, - сказала Реннель. - Мы рады, что в 110-летие охраны природы в Эстонии, когда природному разнообразию уделяется много внимание, мы смогли ознакомить и президента с положением летяги как особо уязвимого вида».

Летяга входит в Эстонии в I категорию охраны, ее защищают как подверженный критической угрозе вымирания вид. В Эстонии известно 141 место обитания летяг, этой весной летяг обнаружили в 73 лесах. 93 из известных мест обитания находятся в зоне целевой защиты охраняемых территорий, в остальных случаях под охраной находятся гнездовое дерево с радиусом 25 метров. Участь летяг в Эстонии во многом зависит от лесохозяйственных предприятий, которые могут сохранять необходимые животным места обитания и зоны передвижения вокруг и между гнездовыми деревьями.

«Чтобы сохранить помещенную на герб ELF белку-летягу и многие другие редкие виды, нужно прежде всего сохранить подходящие им места обитания. Положение белки-летяги — это яркий пример того, как сложно защищать виды, когда их положение становится критическим — мы должны извлечь из этого урок и тщательнее беречь места обитания всех местных видов Эстонии», - пояснил координатор лесной программы ELF Сийм Куресоо.

В отличие от обычной белки летяга может совершать скользящие прыжки на расстояние до 50 метров с дерева на дерево. Активно летать она все же не умеет — чем выше дерево, с которого начинается полет, тем дольше он длится. Способность совершать скользящие прыжки позволяет живущему в древесных кронах виду убегать от хищников, летяге сложно передвигаться по поверхности земли.

Деятельность в рамках международного проекта по охране мест обитания белки-летяги в Эстонии координирует департамент окружающей среды. В проекте также участвуют ELF, Центр управления государственным лесом и Эстонский союз частного леса и бюро управления лесом. Основной источник финансирования проекта — программа LIFE ЕС, его софинансируют центр экологических инвестиций и все партнеры проекта. Проект проводится в период 2018–2025.



