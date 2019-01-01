Виновника январского ДТП c тремя погибшими на Сааремаа обвиняют в убийстве

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Ляэнеская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению в причинении смерти троим и тяжких телесных повреждения еще одному человеку, которые стали результатом тяжелого ДТП на Сааремаа в январе этого года, сообщает BNS.

Фото: Irina Mägi, Delfi

«По версии обвинения, 34-летний мужчина зная, что находится в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, сознательно и преднамеренно ехал значительно быстрее допустимого ограничениями скорости и преднамеренно перемещался встречную полосу в месте, где обгоны запрещены. По оценке прокуратуры, он должен был знать, что безопасный объезд зависит не от него, а от случайности, но ему было все равно. Такое поведение представляет собой самую серьезную угрозу для участников дорожного движения», - заявил прокурор Райнер Амур.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, совершенном водителем в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погибли два или более человек. Однако прокурор Райнер Амур, взвесив улики, установил, что действия, которые привели к трагическому исходу 11 января, заслуживают одного из самых серьезных статей уголовного законодательства.

Обвинение направлено в суд в порядке общего производства, время судебного заседания будет объявлено на предварительном слушании. Обвиняемый находится под стражей.

В касающейся убийства статье уголовного законодательства перечисляются девять положений, в которых причинение смерти считается убийством, в том числе если человек убит общеопасным образом, а также если произошло убийство нескольких человек. Виновному грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет или пожизненное заключение.

До начала судебного разбирательства дополнительная информация о обвинении или собранных доказательствах представлена быть не может.



