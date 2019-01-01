Готовясь ко второй волне коронавируса, Департамент здоровья хочет нанять еще примерно 20 сотрудников

Дата публикации: Сегодня, 17:04 Просмотрено: 226

Департамент здоровья надеется получить финансирование, чтобы усилить компетенцию для второй волны коронавируса и последующих инфекционных заболеваний, и нанять примерно 20 дополнительных сотрудников для работы в различных сферах деятельности ведомства, сообщает BNS.

Фото pixabay.com:

Финансирование необходимо для различных областей, которые должны быть готовы справиться с новой волной, если она будет, сказала ERR генеральный директор департамента здоровья Мерике Юрило, по словам которой дополнительный ресурс важен для обеспечения готовности в долгосрочной перспективе, а приоритет департамента в дальнейшей работе заключается в управлении данными и увеличении аналитического ресурса.

"Аналитики помогают при принятии решений на оперативном уровне и оценке регионального распространения, при определении фактических обстоятельств, рассмотрении перспективы и составлении прогнозов", - сказала Юрило, по словам которой также важно развивать сферу информирования о рисках, чтобы давать советы в разных областях и отвечать на запросы людей в социальных сетях. Усиление требуется и лаборатории инфекционных заболеваний, чтобы обеспечить дальнейшее развитие анализов на вирус SARS-CoV-2.

В случае получения финансирования, по словам Юрило, на некоторые специфические должности уже есть кандидаты на примете, но все же хотят путем открытых конкурсов предоставить возможность всем, кто заинтересован внести свой вклад в эту сферу.



