Открытие: коронавирус неожиданным образом меняет сердца зараженных

Дата публикации: Сегодня, 13:23 Просмотрено: 199

Известно, что коронавирус атакует не только легкие, но и сердце, передает The Daily Mail. И именно негативный эффект, производимый на сердце, может определять риск летального исхода. Эксперты Медицинской школы Икана попытались разобраться в вопросе, проследив за 110 пациентами с коронавирусом, сообщает meddaily.ru.

Фото: pixabay.com

Почти у 62% пациентов был увеличен правый желудочек, и все они скончались. К слову сказать, данные, поступавшие из Китая, говорят: у 19% пациентов с коронавирусом были проблемы с сердцем. Многие медики назначают разжижающие кровь препараты, опасаясь образования смертельных тромбов у пациентов.

В рамках последнего исследования было установлено: ЭКГ показала, что у 31% пациентов наблюдалось увеличение правого желудочка. Данное отклонение нередко связано с наличием других проблем, включая неконтролируемое воспаление или применение разжижающих кровь препаратов. Непонятно, почему именно правый желудочек страдал больше.

Есть ряд теорий: низкий уровень кислорода и сужение кровеносных сосудов, прямое повреждение от вируса, повреждение, вызванное воспалительными соединениями иммунных клеток (цитокинами), и тромбы. Не секрет, что коронавирус легко привязывается к клеткам, имеющим рецептор АСЕ2. Такой рецептор находится и на поверхности клеток кровеносных сосудов.



