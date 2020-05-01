За минувшие сутки позитивный результат дали 6 тестов на коронавирус, новых смертей не было

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За минувшие сутки позитивный результат в Эстонии дали 6 тестов на коронавирус, новых смертей не было.

pixabay.com

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1280 первичных тестов на возбудитель заболевания COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых позитивный результат дали 6 тестов (0,5 процента), сообщил BNS департамент здоровья.

По данным регистра населения, три позитивных результата подтверждены в Харьюском уезде, из них два в Таллинне, два в Пярнумаа и один в пока не уточненном местном самоуправлении.

Новых смертей за минувшие сутки не было, всего в Эстонии от коронавируса с самого начала пандемии скончались 64 человека.

По состоянию на утро четверга госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 37 пациентам, из них 2 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 311 человек, закрыты 322 истории болезни.

По состоянию на четверг закрыта история болезни 1488 человек. Это значит, что люди признаны здоровыми. В случае 525 человек позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, человек не госпитализирован и ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделаны более 73 000 первичных тестов, из них позитивный результат на SARS-CoV-2 дали 1 800 тест (2,4 процента).



