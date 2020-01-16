Такие граждане Эстонии не нужны! Троим ходатаям откажут в предоставлении гражданства

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В четверг на заседании правительство обсудит предложение Министерства внутренних дел не предоставлять эстонское гражданство троим ходатаям.

Первый из ходатаев имеет судимость за умышленное преступление, а в период между 2008 и 2019 годами он совершил девять проступков, сообщила в среду BNS пресс-служба правительства.

Другой ходатай был дважды осужден в уголовном порядке.

Третий ходатай совершил 16 преступлений, половина из которых связана с превышением допустимой скорости вождения транспортного средства. В 2019 году он был лишен водительских прав на шесть месяцев, и в течение этого периода он был задержан за вождение без водительских прав.

Закон о гражданстве запрещает предоставление эстонского гражданства лицу, которое не следует конституционному порядку Эстонии или не соблюдает законы Эстонии.



