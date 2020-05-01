Вот молодец! Служебная собака полиции нашла пропавшего в окрестностях Раквере человека

Дата публикации: Вчера, 21:20 Просмотрено: 186

Вчера вечером полицейские Раквереского отделения полиции получили вызов о пропавшем человеке, жизнь которого могла быть в опасности. На помощь патрулю пришли ведущий кинолог Идаской префектуры Рауль Бамберг и его подопечный, 5-летний Тийссел. Собака взяла след во дворе дома и повела по нему кинолога и полицейских, рассказывает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Фото: PPA

Поиски, которые продолжались примерно 2,5 часа, были непростыми - на болотистой местности тяжело идти и собаке, и человеку. Тийссел на какое-то время даже потеpял след, так как рядом находилось стадо коров и их запахи в какой-то момент сбили четвероногого полицейского с толку, но ненадолго. Вдруг собака рванула к куче камней и начала крутиться вокруг нее. Там и был человек, лежавший на земле. Ему требовалась медицинская помощь, но жизни ничео не угрожало - подмога пришла вовремя.

Тийссел - бельгийская овчарка, которая перешла на работу в полицию под руководство Рауля Бамберга всего пару месяцев назад и обнаружение пропавшего человека - это первое серьезное достижения пса.

Бельгийская овчарка - вторая по популярности порода собак в Департаменте полиции и погранохраны, таких собак в департаменте 30. Самые популярные немецкие овчарки, на службе сейчас 45 немецких овчарок. Всего в Департаменте полиции и погранохраны 82 служебные собаки.





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