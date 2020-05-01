Кто видел, кто знает?  В Нарве пропал 48-летний Сергей. Близкие не могут с ним связаться с 15 мая

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Полиция просит помощи в поисках 48-летнего Сергея. Близкие общались с ним в последний раз 15 мая, после этого с ним не удается связаться, мобильный телефон мужчины выключен, сообщает пресс-служба полиции.

Об исчезновении Сергея полиции сообщили 19 мая. Полицейские опросили его друзей и родственников, проверили медицинские учреждения, но Сергея пока не удалось найти.

На Сергее были бежевая куртка, черные брюки, черная кепка. Его рост 170 см, он хромает на правую ногу.

Полиция просит всех, кто видел Сергея после 15 мая или имеют информацию о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или 51967060.



