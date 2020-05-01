Вируский суд  взял под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве табуреткой

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На прошлой неделе, 11 мая, по постановлению Вируского уездного суда на два месяца был взят под стражу 45-летний мужчина, который подозревается в убийстве 49-летнего мужчины в волости Винни, сообщают пресс-службы полиции и прокуратуры.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В понедельник, 11 мая, в 19.40 скорая помощь получила сообщение о том, что в многоквартирном доме в волости Винни 49-летний мужчина упал и ударился головой о железную плиту, получив открытое ранение головы.

Полицейский патруль прибыл на место, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Ведущий следователь Раквереского отделения полиции Тийна Тоост сказала, что, по словам находившейся в квартире компании, мужчина получил травму в результате падения.

«Позже, когда потерпевший уже был доставлен в больницу, люди, которые находились на месте происшествия, по телефону признались медикам, что мужчина получил удар табуреткой по голове», – сказала Тоост.

Эта информация была сразу же передана сотрудникам полиции, которые задержали 45-летнего мужчину в качестве подозреваемого. «В отношении мужчины было начато уголовное делопроизводство по статье пенитенциарного кодекса о применении физического насилия, но после того, как 12 мая пострадавший скончался в больнице, начатое криминальное дело было переквалифицировано в убийство», – пояснила Тоост.

По словам ведущего следователя, этот прискорбный случай произошел, когда в ходе совместного распития в квартире друзьями алкогольных напитков возник конфликт, закончившийся тем, что 49-летнему мужчине были нанесены столь тяжкие увечья, что на следующее утро он умер в больнице.

«Применению насилия, также как и насилия в близких отношениях, предшествует в большинстве случаев употребление алкоголя. Атмосфера между выпившими людьми может внезапно накалиться, что может привести к необратимым последствиям. К сожалению, следствием данного инцидента стала смерть человека», – сказала Тоост.

У подозреваемого нет действующих наказаний за проступки и уголовных наказаний. По словам прокурора Айна Тали, прокуратура ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу, чтобы предотвратить новые преступления.

«События 11 мая и прошлое мужчины дают основания полагать, что он злоупотребляет алкоголем, в состоянии опьянения становится агрессивным и склонен разрешать конфликты путем физического насилия. У нас есть обоснованное подозрение, что смерть человека была обусловлена именно таким его поведением – оставаясь на свободе и не изменяя модели поведения, подозреваемый мог бы применить насилие и в отношении кого-либо еще», – пояснил прокурор.

Полиция призывает людей тщательно взвешивать необходимость употребления алкоголя и советует решать конфликты словесно.

«Потенциальное преступление можно предотвратить, отказавшись от употребления алкоголя или установив четкие ограничения на количество потребляемого алкоголя. Будучи трезвым, легче предотвращать конфликты, а возникшие недопонимания можно разрешать вербально», – сказала Тоост.

Дополнительную информацию о том, как сократить потребление алкоголя, можно найти на странице https://alkoinfo.ee/ru/ , обращает внимание полиция.