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Дата публикации: Сегодня, 11:15 Просмотрено: 85

За последние сутки в Эстонии добавились три позитивных результата тестирования на короновирус.

Фото: pixabay.com

Об этом BNS сообщила в среду пресс-служба департамента здоровья.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1028 первичных тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались три из них, то есть 0,3 процента.

По данным регистра населения, за последние 24 часа добавились два позитивных результата тестирования на коронавирус в Харьюмаа и один — в Выруском уезде.



