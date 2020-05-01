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Дата публикации: Сегодня, 11:15 Просмотрено: 85
За последние сутки в Эстонии добавились три позитивных результата тестирования на короновирус.
Фото: pixabay.com
Об этом BNS сообщила в среду пресс-служба департамента здоровья.
За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1028 первичных тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались три из них, то есть 0,3 процента.
По данным регистра населения, за последние 24 часа добавились два позитивных результата тестирования на коронавирус в Харьюмаа и один — в Выруском уезде.