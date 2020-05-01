С обрыва Тюрисалу упал и разбился насмерть мужчина

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В Харьюском уезде во вторник вечером с обрыва Тюрисалу упал мужчина. В результате падения он получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Фото: visitestonia.com

Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяского спасательного центра. Вызов к месту происшествия в Тюрисалу волости Харку поступил во вторник в 18.02.

Спасатели подняли тело погибшего. Обстоятельства трагического происшествия выяснит полиция.



