С обрыва Тюрисалу упал и разбился насмерть мужчина

Конвейер новостей / Правопорядок / ПроисшествияС обрыва Тюрисалу упал и разбился насмерть мужчина
Дата публикации: Сегодня, 10:54 Просмотрено: 144
В Харьюском уезде во вторник вечером с обрыва Тюрисалу упал мужчина. В результате падения он получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
Фото: visitestonia.com
Об этом BNS сообщила пресс-служба Пыхьяского спасательного центра. Вызов к месту происшествия в Тюрисалу волости Харку поступил во вторник в 18.02.
Спасатели подняли тело погибшего. Обстоятельства трагического происшествия выяснит полиция.