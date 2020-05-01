Пьяная женщина тяжело ранила своего мужа, известного эстонского инструктора по стрельбе, ранее выступавшего за право на оружие для каждого

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В понедельник, 18 мая, вечером полиция получила сообщение о стрельбе в частном доме в волости Куусалу. Стражи порядка задержали в качестве подозреваемой 44-летнюю женщину. Мужчина с пулевым ранением был в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В 18:40 медики обнаружили в доме 46-летнего мужчину, которого отвезли в больницу. В том же доме находилась 44-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Ее полицейские задержали в качестве подозреваемой.

Фото: частный архив

Во вторник сотрудники криминальной полиции провели следственные мероприятия и обнаружили в доме боеприпасы и огнестрельное оружие.

По словам старшего прокурора Катрин Паэсоо, ранее несудимой в уголовном порядке женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Сейчас ведется первичное расследование, чтобы собрать достаточно информации и принять решение, нужно ли ходатайствовать о взятии женщины под стражу. На данный момент известно, что и у женщины, и у мужчины имеются разрешение на владение оружием и что они оба владеют оружием. В то же время, предстоит выяснить, из какого именно оружия велась стрельба, а также были ли в доме еще и незаконные оружие и боеприпасы. Следствие должно выяснить, что привело к таким тяжелым последствиям", - добавила Паэсоо.

Руководитель службы расследования преступлений против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес отметил, что это происшествие - печальное свидетельство недопустимого сочетания алкоголя и заряженного боевыми патронами огнестрельного оружия.

В связи с происшествием возбуждено уголовное расследование по статье о покушении на убийство.

По информации Delfi, сегодня эстонский журналист и специалист по коммуникациям Эркки Баховски признал, что тяжело пострадал его брат и инструктор по стрельбе Мартин Баховски, а стреляла его жена.

рат пострадавшего Эркки Баховски подтвердил Delfi, что ранен был его брат, основатель Центра тактической стрельбы Мартин Баховский. "Да, он в больнице, подробнее ничего сказать не могу", - сказал Эркки Баховски.

сказанному можно добавить, что Мартин Баховски в 2011 году в интервью Delfi ратовал за право для всех иметь оружие, утверждая, что мир при этом стал бы более безопасным.