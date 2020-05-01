Дата публикации: Сегодня, 10:17 Просмотрено: 246

Департамент здоровья взял под наблюдение участников двух прошедших в мае частных вечеринок в связи с опасностью распространения коронавируса, передает BNS со ссылкой на Lõuna-Eesti Postimees.

Иллюстративное фото: pixabay.com

"COVID-19 - инфекционное заболевание, распространяющееся преимущественно через тесный контакт. Несомненно, невозможно избежать тесных контактов, например, при праздновании дня рождения, - сообщил советник Пыхьяского регионального отделения департамента здоровья Михкель Някс, по словам которого ведомству известно о двух состоявшихся мае вечеринках, на которых присутствовали зараженные коронавирусом люди.

В каждой вечеринке участвовали примерно 20 человек, они переведены под наблюдение как контактировавшие с зараженными коронавирусом. - Чрезвычайное положение в юридическом смысле закончилось, но опасность заразиться вирусом сохраняется. Надо это учитывать".

С начала эпидемии в Эстонии сделано более 70 000 тестов на коронавирус, 1784 из них оказались положительными. От COVID-19 в Эстонии скончались 64 человека. Департамент призывает людей чаще мыть руки и соблюдать дистанцию в два метра, а в случае недомогания оставаться дома.