Ученые обнаружили антитело, способное полностью заблокировать коронавирус

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Калифорнийская компания Sorrento Therapeutics сообщила об обнаружении антитела, способного полностью заблокировать коронавирус, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Антитело получило название STI-1499, и оно относится к так называемым нейтрализующим, связывающим антителам.

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Такие антитела полностью или специфически связываются с частью вируса, которую патоген использует для присоединения к человеческим клеткам и проникновения внутрь. В данном случае, происходит блокировка элемента, который связывается с поверхностным рецептором клеток человека, ACE2, выступающим в качестве "ворот" для вируса.

Как показали эксперименты, антитело STI-1499 препятствовало попаданию коронавируса в здоровые клетки человека в экспериментах на чашках Петри в 100% случаев. Это одно из нескольких антител, которые планируется объединить для получения лекарственного "коктейля". Его компания разрабатывает в сотрудничестве с Медицинской школой Маунт Синай.



