Летом на работу! Касса по безработице организует виртуальную ярмарку для тех, кому от 13 до 29 лет

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Эстонская касса по безработице во вторник организует виртуальную ярмарку «Летом на работу», которая направлена на молодых людей в возрасте 13-29 лет.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба учреждения, напомнив, что подобного рода мероприятия касса проводит уже второй год.

Ярмарка будет проходить в виртуальной среде, где несколько десятков предприятий будут предлагать работу, практику, волонтерскую работу, а также возможность ознакомиться с различными профессиями. В этом году ярмарка будет проходить 19-20 мая, но предложения будут доступны в электронной среде и после ярмарки. Помимо подработок на лето, некоторые заинтересованные смогут найти себе и работу.

Если в прошлом году ярмарку посетило более 100 000 участников, работодателей было 141, а предложений о работе еще больше, то в этом году возможностей, к сожалению, меньше.

В прошлом году самыми популярными работодателями были, например, Pizzakiosk, Tallinna Lennujaam, а также ABC Supermarkets. Причем большинство вакансий заполнились быстро.

«В этом году, конечно, ситуация не совсем обычна – если ранее, как правило, большую часть летних вакансий предлагали туристические предприятия и гостиницы, то в этом году можно прогнозировать значительно меньше предложений от работодателей этого сектора», - отметила пресс-служба.

Несмотря на то, что из-за ограничений, исходящих из закона, несовершеннолетним труднее найти подходящие предложения о работе, на ярмарке могут найти себе подходящую работу, место для практики или работу волонтером и молодые люди в возрасте младше 18 лет.

«Одной из важной составляющих ярмарки является также общение. А именно, во время виртуальной ярмарки труда можно напрямую связаться со специалистом по карьере кассы по безработице, для того чтобы получить профессиональный совет по карьере», - сообщила пресс-служба.

Виртуальная ярмарка труда пройдет по адресу - https://onlineexpo.com/ee/suveks-toole/