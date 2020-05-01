Полиция продолжает поиски пропавшего в Кохтла-Ярве Антона и надеется на помощь общественности

Дата публикации: Сегодня, 17:19 Просмотрено: 584

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кохтла-Ярве 34-летнего Антона, с которым близкие последний раз общались 6 мая. После этого с ним не удается связаться, что нетипично для мужчины, поэтому его близкие обратились в полицию. Его документы, кошелек, мобильный телефон остались дома, автомобиль также припаркован у дома.

Главный инспектор Йыхвиского отделения полиции Тааво Унукс: «Мы проверили поступившую в полицию информацию о возможном местонахождении Антона и провели его поиски в Кохтла-Ярве и близлежащих лесах. В пятницу, 15 мая, вместе со спасателями мы провели поиски Антона в окрестностях Кохта-Явре, задействовав в этом два квадроцикла Спасательного департамента. К сожалению, поиски пока не дали результатов».

Полиция проверила все возможные адреса, где Антон мог находиться, а также больницы, но его там нет. Также полицейскими проверены окрестности вокруг его места жительства, полиция пообщалась с его знакомыми, но ни у кого с ним не было контакта после 6 мая.

Рост Антона 176 см, он спортивного телосложения, на нем была черная кожаная куртка, тонкий черный свитер, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто видел Антона после 6 мая, или знает, где он может находиться, просят позвонить по номеру 112 или написать taavi.unuks@politsei.ee.



