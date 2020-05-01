Эстонские медсестры – правительству: «Пандемия  выявила острую проблему — нехватку медсестер. Уставших или заболевших заменить некем»

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Объединения медсестер Эстонии в понедельник направили премьер-министру Юри Ратасу обращение, в котором обратили внимание главы правительства на ощутимую нехватку медсестер и призвали принять меры для обеспечения дееспособности сектора здравоохранения.

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«Пандемия болезненно выявила острую проблему — нехватку медсестер. Уставших или заболевших медсестер заменить некем, в результате дееспособность государства оказывать людям неотложную медицинскую помощь оказывается под угрозой. Для того, чтобы обеспечить безопасную среду медицинских услуг и нормальную рабочую среду, важно сохранять мотивацию работников, чтобы ныне действующие специалисты не покидали бы сферу здравоохранения», - подчеркнула президент Союза медсестер Эстонии Аннели Каннус в переданном BNS обращении.

В своем обращении профессиональные объединения медсестер Эстонии призывают правительство разработать государственную стратегию и программу действий по обеспечению системы здравоохранения медсестрами и работниками по уходу, утвердить в качестве государственного приоритета финансирование сферы подготовки медсестер, проанализировать потребности и возможности обучения и переобучения медперсонала, трудовой занятости и оказания прочих услуг, а также утвердить в качестве государственного приоритета финансирование подготовки новых кадров медсестер.

«Практика перекрестной работы сестринского персонала, когда медсестры работают на нескольких местах в разных медучреждениях сразу, на фоне пандемии может привести к тому, что начнется перенос инфекции в другие учреждения как здравоохранения, так и в дома по уходу. Наиболее напряженная ситуация складывается в Харьюском уезде, где почти 25 процентов медсестер практикуют перекрестную работу одновременно в нескольких учреждениях сектора здравоохранения», - отметил директор подразделения сестринского ухода Северо-Эстонской региональной больницы Алексей Гайдаенко.

“В системе здравоохранения на сегодня остаются вакантными 500 рабочих мест медсестер, хотя работы здесь уже на тысячу медсестер. В условиях чрезвычайного положения мы столкнулись с проблемой критической нехватки персонала. Нехватка медсестер является проблемой выживания всей системы здравоохранения, а значит, и всего общества», - добавила Аннели Каннус.