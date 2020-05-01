В Эстонии короновирус вновь унес жизнь человека. 10 новых зараженных

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За последние сутки в Эстонии короновирус вновь унес жизнь человека, добавились также десять позитивных результатов тестирования.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 671 первичный тест на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались 10 из них, то есть 1,5 процента, сообщил в понедельник департамент здоровья.

По данным регистра населения, за последние 24 часа добавился один позитивный результат тестирования на коронавирус в Харьюмаа и один в Таллинне, два в Пярнуском уезде, один на Сааремаа и три в Ляэнемаа. Еще о двух позитивных результатах уезд не известен.

В течение минувших суток скончался один человек — 79-летняя женщина в больнице Курессааре. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

По состоянию на утро понедельника 18мая госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 443 пациентам, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 290 человек, завершен 301 случай заболевания.

Выздоровели 1443 человека, у 938 из них история болезни закрыта, у 505 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и человек не лечился в больнице.

Всего в Эстонии сделаны 70 000 первичных тестов, из них позитивный результат на SARS-CoV-2 дали 1784 тестов (2,5 процента).



