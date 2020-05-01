За рекой: в Ивангороде выявили еще один случай заражения Covid-19

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Оперативный штаб Ленобласти 16 мая обнародовал последние данные о подтвержденных тестами случаях заражения коронавирусом в муниципалитетах области – новые заболевшие Covid-19 были выявлены и в Ивангороде, и в Кингисеппе.

72 новых случая коронавирусной инфекции были выявлены в 11 районах Ленинградской области.

В Кингисеппском районе выявили 2 новых случая коронавируса: 1 - в Кингисеппе и 1 - в Ивангороде.

Таким образом, с начала эпидемии в Ивангороде зафиксировано уже два заболевших (оба пока болеют), а в Кингисеппе – 19 (11 из них выздоровело).

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