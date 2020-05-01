За минувшие сутки подтверждено четыре новых случая коронавируса в Эстонии

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За минувшие сутки коронавирус диагностировали у четырех человек, новых смертей за минувшие сутки не было.

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За минувшие сутки был проанализирован 681 первичный тест на коронавирус, позитивный результат дали четыре теста (0,6 процента). По данным регистра населения, под одному новому случаю коронавируса зафиксировано в Харьюмаа, на Сааремаа, в Тартумаа и Ляэнемаа.

По состоянию на утро воскресенья госпитализация из-за коронавируса требуется 43 пациентам, из них четыре подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 289 человек, закрыты 300 историй болезни.

Выздоровели 1442 человека — закрыта история болезни 938 из них, а в случае 504 диагноз был поставлен более 28 дней назад и люди не находятся в больнице.

Всего в Эстонии сделано более 69 000 первичных тестов, из них позитивный результат на коронавирус дали 1774 теста (2,6 процента). В Эстонии от коронавируса скончались 63 человека.



