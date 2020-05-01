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Дата публикации: Вчера, 11:40 Просмотрено: 375

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у четырех человек, новых смертей не было, всего от коронавируса в Эстонии скончались 63 человека.

За сутки в Эстонии подтверждены четыре новых случая коронавируса. Смертей среди людей с Covid-19 не было

Pixabay.com

За сутки было проанализировано 752 первичных теста на коронавирус, из которых позитивный результат дали четыре теста (0,5 процента).

По данным регистра населения, два новых случая подтверждены в Таллинне, один в Тарту и один в Тартумаа.

По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса требуется 41 пациенту, из них пять подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 289 человек, закрыты 300 историй болезни.

Выздоровели 1437 человек, в том числе закрыты истории болезни 934 человек, а в случае 503 со дня позитивного теста на коронавирус прошло более 28 дней и человек не находится на стационарном лечении.

Всего в Эстонии сделано около 69 тысяч первичных тестов на коронавирус, из которых позитивный результат на SARS-CoV-2 дали 1 770 тестов (2,6 процента).


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