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Конвейер новостей / В стране и мире / Регион / РеспубликаВИДЕО: Смотрите, как в  Нарва-Йыэсуу уничтожили 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой

Дата публикации: Сегодня, 15:01 Просмотрено: 415

14 мая в 10:45 Центр тревоги получил сообщение о бомбе. Позднее выяснилось, что речь шла о 250-килограммовой авиабомбе времен Второй мировой войны, рассказывает rus.delfi.ee со ссылкой на пресс-службу Спасательного департамента.

ВИДЕО: Смотрите, как в  Нарва-Йыэсуу уничтожили 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой

Фото и видео (далее): Спасательный департамент

14 мая в Ида-Вирумаа в Нарва-Йыэсуу в деревне Пухкова в ходе землекопных работ обнаружилась бомба. На месте происшествия выяснилось, что это 250-килограммовая советская авиабомба времен Второй мировой войны, которая содержит 114 кг взрывчатого вещества ТНТ.

Авиабомбу уничтожили поздним вечером того же дня на полигоне в Сиргала. Разрешение инцидента в оперативной стадии длилось более 11 часов подряд. Для Восточно-Эстонской саперной группы это была технически чрезвычайно сложная операция.

Спасательный департамент напоминает, что если вы нашли взрывное устройство, то не трогайте его, потому что перемещение может его активировать. Сообщите о находке по телефону 112 и выполняйте полученные инструкции. Предупредите находящихся поблизости людей и не подпускайте никого к найденному предмету.

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