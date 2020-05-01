В Нарвском заливе в районе Тойла наблюдается загрязнение моря тяжелым топочным маслом. Его источник пока не обнаружен

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В конце апреля судно и самолет наблюдения Департамента полиции и погранохраны обнаружили загрязнение в Нарвском заливе, факт загрязнения морской воды также зафиксировал спутник Независимого профсоюза моряков Эстонии (EMSA).

ФОТО: PPA

Для определения источника загрязнения, локализации и ликвидации загрязнения были привлечены военно-морские силы и Инспекция окружающей среды, также Департамент полиции и погранохраны обратился за профессиональной помощью к Департаменту водных путей.

С 23 апреля загрязнение морской среды в Нарвском заливе, примерно в десяти километрах к северу от Тойла, регистрировалось несколько недель подряд.

Старший специалист Департамента полиции и погранохраны по борьбе с загрязнениями Тауно Меттис сказал, что были взяты пробы загрязнения и переданы для исследования в Инспекцию окружающей среды.

«На основе результатов исследования было зафиксировано, что мы имеем дело с тяжелым топочным маслом, которое, скорее всего, поднялось с морского дна. Водолазы военно-морских сил опускались на дно моря, но конкретного источника загрязнения пока не нашли», – сказал Меттис.

«В данный момент мы работаем над выявлением источника загрязнения, после чего будем решать, как локализовать и ликвидировать загрязнение», – пояснил Меттис. Департамент полиции и погранохраны обратился за профессиональной помощью к Департаменту водных путей с целью получения и установки боновых заграждений, которые помогут предотвратить растекание нефтяного загрязнения с помощью абсорбирующего вещества. «Чтобы выявить происхождение загрязнения, мы закажем дополнительные исследования морского дна и останков судов на дне», – добавил специалист.

Меттис заверил, что опасности для населения на данный момент нет, хотя в связи с установкой в регионе боновых заграждений следует соблюдать осторожность при выходе в море.

Проведение работ в регионе опасно, поскольку глубина моря там составляет более 35 метров, и на дне лежат останки военных судов и относящиеся к ним взрывчатые вещества. В связи с этим разрабатываются, в числе прочего, различные способы безопасного проведения работ по борьбе с загрязнением.