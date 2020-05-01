За последние сутки стало на 8 зараженных Covid-19 больше. На Саремаа умерла 88-летняя женщина, у которой был диагностирован коронавирус

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За последние сутки в Эстонии короновирус вновь унес жизнь человека - скончалась пожилая женщина. За сутки добавились 8 позитивных результатов тестирования на коронавирус.

pixabay.com

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 975 первичных тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались 8 из них, то есть 0,8 процента, сообщил в пятницу департамент здоровья. По данным регистра населения, за последние 24 часа добавились четыре позитивных результата тестирования на коронавирус в Харьюмаа и по два в Тартуском и Пярнуском уездах.

По состоянию на утро пятницы 15 мая госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 42 пациентам, из них пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 287 человек, завершены 297 случаев заболевания.

По состоянию на пятницу выздоровели 1375 человек, закрыты история болезни 923 человек (67,1 процента), а у 452 человек (32,9 процента) позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, человек не госпитализирован и не находился на больничном лечении.

В течение минувших суток скончался один человек — 88-летняя женщина в больнице Куресссааре на Сааремаа. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 63 человека.

Всего в Эстонии сделаны 68 000 первичных тестов, из них позитивный результат на SARS-CoV-2 дали 1766 тестов (2,6 процента).



