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Принимая во внимание пожелания пассажиров пригородных столичных маршрутов, а также их привычек, связанных с поездками, Elron обустроит в электропоездах места для детских колясок у всех дверей. Эти же места в дальнейшем можно будет использовать для стояния, чтобы обеспечить больше пространства для входа в поезд и выхода из него.

Elron

«В поездах часто ездят пассажиры с детскими колясками, которые до сего времени могли для удобства пользоваться в поезде только зоной «С». Там же есть ограниченное количество мест для велосипедов и инвалидных колясок, которыми также пользуются пассажиры с домашними животными, из-за чего места иногда бывает недостаточно. На посадку на поезд и выход из него по этой причине также может уйти больше намеченного времени. Чтобы сделать входные зоны более просторными и повысить удобство для пассажиров с детскими колясками, мы убрали также по четыре сидячих места в непосредственной близости от входов в другие вагоны. Завтра на маршрут выйдет первый электропоезд с расширенной дверной зоной», – пояснил, менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

«Поскольку пассажиры пригородных поездов зачастую ежедневно ездят на короткие расстояния и предпочитают большей частью не сидеть, а стоять поблизости от двери, расширенная зона также предоставит больше мест для стояния; при этом останется больше сидячих мест для тех пассажиров, время поездки которых больше, а также для тех, кто хочет дать отдых ногам. Обычно в электричках достаточно сидячих мест, а стоящие в проходах не препятствуют входу и выходу других пассажиров»,- отметил Конго.

Для пассажиров с велосипедами в поезде предусмотрена зона «C», и пассажиры с детскими колясками по-прежнему могут ею пользоваться. Однако, согласно новому порядку в зоне «C» также должно оставаться несколько больше места, если часть детских колясок в дальнейшем будет размещаться в других вагонах.

Менеджер по продажам и развитию Elron отметил возросший интерес велосипедистов к поездкам на поезде в сравнении с зимним периодом и призвал их считаться с тем, что в поездах предусмотрено ограниченное количество мест для велосипедов, и, поскольку велосипед занимает место нескольких человек, из-за этого пассажирам будет сложнее соблюдать в поездах дистанцию в часы пик​. Поэтому просим по возможности оставлять велосипеды на привокзальной велосипедной стоянке.

Первый поезд с расширенной входной зоной отправится на маршрут завтра, 16 мая. Мы поставили перед собой цель постепенно обустроить таким же образом все электропоезда.

«Мы продолжаем ждать отзывов от пассажиров, чтобы учитывать по мере возможности их пожелания и, таким образом, предоставлять им соответствующее ожиданиям обслуживание», – сказал Конго.



