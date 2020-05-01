Медведей в столичном районе Хааберсти не удалось отыскать и к утру пятницы. Окрестным жителям советуют поменьше ходить пешком

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Замеченных в Таллинне в Хааберсти в четверг медведей не удалось, к сожалению, отыскать и к утру пятницы, сообщает Спасательный департамент.

Иллюстративное фото: Pixabay.com

В четверг в 9.02 утра спасатели получили вызов в районе Хааберсти, где на тропе здоровья были замечены медведи. Спасатели вместе с полицией, ветеринарами и охотниками провели вечером операцию по усыплению медведей снотворным, чтобы безопасно вывезти из города.

Когда стемнело, спасательная операция была остановлена, в районе оставили дежурных, работы возобновились рано утром в пятницу в 3.30: двух молодых медведей искали между Музеем под открытым небом и улицей Раннамыйза с помощью дронов и собак. Утром в этом районе медведей больше не было, что дает основания считать, что они ушли.

Спасательный департамент по-прежнему просит всех жителей района проявлять внимание, а тех, кто заметил медведей, просят немедленно сообщить об этом по номеру вызова экстренной помощи 112. Сообщить следует точное место, время, когда заметили медведя, и в каком направлении он ушел. Также следует сообщить, сколько было медведей и какого они были размера. Поиски продолжатся по получении новой информации.

Проживающих в этом районе просят не оставлять около домов пищевые отходы, чтобы не искушать зверей полакомиться ими. Спасатели просят людей, которые живут на территории между Музеем под открытым небом и Раннамыйза теэ, по возможности оставаться дома и как можно меньше ходить пешком.



