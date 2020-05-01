С января по апрель этого года в результате ДТП в Эстонии погибло столько же народу, сколько за тот же период 2019-го

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С января по апрель этого года в результате ДТП погибли 18 человек - столько же, как в такой же период прошлого года, но при этом в нынешнем году число пострадавших в ДТП уменьшилось.

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За четыре месяца в этом году произошло 74 тяжелых ДТП, что на 26 меньше прошлогоднего. За четыре месяца этого года 18 человек погибли, 367 получили травмы. В прошлом году января по апрель погибли 18 и получили травмы 440 человек.

В апреле уже в период чрезвычайного положения в Эстонии количество тяжелых ДТП резко сократилось. Так, в апреле этого года произошло 74 тяжелых несчастных случая, тогда как в апреле прошлого года их было 112. В апреле этого года в результате ДТП погибли три человека, 80 человек получили травмы, в апреле прошлого года погибли четверо и получили травмы 130 человек.

По словам ведущего сотрудника правоохраны департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго, численность ДТП с травмами в этом году несколько ниже, чем в прошлом, что, вероятно, в большой мере зависит от снижения частоты движения в условиях чрезвычайного положения. В то же время численность погибших находится на том же уровне, что и годом раньше.

«По сравнению с прошлым годом возросло количество ДТП с велосипедами. В этом сыграла свою роль теплая зима, позволившая ездить на велосипеде всю зиму. Это также отражается в цифрах - если в прошлом году было 35 ДТП с велосипедистами, а в нынешнем году — 66", - сказала Лойго.

По состоянию на понедельник в этом году произошло 26 ДТП с участием мотоциклистов, тогда как за тот же период прошлого года их было 15. «ДТП с велосипедистами и мотоциклистами происходят в основном из-за того, что водители не умеют считаться с другими участниками движения, и склонны переоценивать свои навыки вождения.

Чаще всего ДТП на велосипедах и мотоциклах происходят аварии одного транспортного средства, когда по какой-то причине теряется управление. Эти падения часто бывают вызваны, например, высокой скоростью, неправильным вождением или неожиданным препятствием на дороге. Велосипедисты часто сталкиваются друг с другом на дорогах с небольшим движением, где скорости могут оказаться высокими, и велосипедисты мешают друг другу при объезде», - сказала Лойго.