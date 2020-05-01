Дикий запад на эстонском рынке защитных масок: что важно знать? Юрист объясняет

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Из-за пандемии коронавируса спрос на защитные маски резко возрос как в Эстонии, так и во всем мире. Повышенный спрос привлёк на рынок многочисленных новых производителей, которые пытаются как можно скорее выйти на европейский рынок с несертифицированной продукцией, предупреждает юрист.

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Юрист адвокатского бюро Hedman Partners Йоханна Ряхн подчеркнула, что на европейский рынок вышло много новых поставщиков защитных масок и средств индивидуальной защиты, чьи сертификаты или маркировки являются неполными или вовсе – поддельными. «Существовавшие до кризиса производители не справляются с резко возросшим мировым спросом, так что при покупке масок необходимо быть осторожным, поскольку появились те, кто пытаются продать их без подобающей документации или в худшем случае, поставляют товар, несоответствующий требованиям безопасности», – предупредила Ряхн.

Как известно, даже среди масок поставленных медицинским учреждениям, были случаи, когда товар даже отдалённо не соответствовал требуемому уровню качества и не обеспечивал необходимую безопасность медицинских работников.

По словам юриста, продаваемые в Европейском союзе маски FFP2 и FFP3 должны соответствовать требованиям ЕС по техническим характеристикам, качеству, документации и маркировке. Маски FFP2 и FFP3 должны иметь сертификат соответствия, который удостоверяет прохождение сертификации и соответствие требованиям качества. Кроме того, маски должны иметь маркировку СЕ, с помощью которой можно определить происхождение и производителя масок.

«Защитные маски должны пройти тестирование и быть утверждены – в Европейском союзе в настоящее время сертификаты соответствия к защитным маскам выдаёт более тридцати аккредитованных лабораторий, которые сейчас явно перегружены. Кроме того, не редки случаи, когда продукт соответствует требованиям по качеству и сертифицирован, но его невозможно продавать в Европейском Союзе из-за недостаточной маркировки», - привела пример Ряхн. При продаже защитных масок соответствующая документация масок должна быть предоставлена их изготовителем.

Однако возможны исключения

По словам юриста Hedman Partners, в связи с недостатком средств индивидуальной защиты, у производителя есть возможность избежать требований к документации, если маски не продаются широкой публике, а используются только медицинскими работниками или государственными органами.

«В этом случае маски должны соответствовать техническим требованиям, но при оценке соответствия применяется так называемая упрощенная процедура. Например, определяется, соответствуют ли маски техническим характеристикам и требованиям безопасности», – пояснила Йоханна Ряхн.

При использовании данной возможности требуется подтверждение поставщика и закупающего медицинского учреждения, что купленные маски будут использоваться медицинскими работниками и не будут проданы потребителям.

По словам юриста Hedman Partners, соответствие требованиям Европейского союза в отношении качества и документации лучше всего обеспечивается производителями, которые до кризиса уже занимались производством средств индивидуальной защиты. «Линии производства и поставки опытных производителей налажены, и соответствующие сертификаты были получены до начала пандемии, поэтому покупатель может быть уверен в их качестве, безопасности и соответствии требованиям», – заключила Ряхн.