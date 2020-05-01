ВИДЕО: В Maxima измеряют своим своим офисным работникам температуру с помощью высокоточных термокамер

Дата публикации: Вчера, 13:17 Просмотрено: 247

Первые в Прибалтике высокоточные термокамеры Hikvision помогают заботиться о здоровье персонала и клиентов общественных учреждений. В понедельник Maxima установила в офисе и логистическом центре высокоточные тепловизоры, чтобы предотвратить попадание в эти помещения сотрудников или клиентов с симптомами болезни.

Новые термокамеры способны сканировать одновременно до 30 человек, данные приходят за секунду, а максимальная погрешность составляет ± 0.3 °C.

«Эти камеры подходят для офисов и цехов, торговых предприятий и вокзалов. По сути говоря, для любых закрытых помещений с большим скоплением людей», - объясняет Денис Беликов, руководитель VASystemsOÜ, фирмы-установщика инновационных приборов.

Такие термокамеры уже с прошлой недели использует одна из крупнейших торговых сетей страны Maxima. Термокамеры установленыв главном офисе и в логистическом центре предприятия.

«Maxima как работодатель заботится о своих сотрудниках. Теперь каждый сотрудник на мониторе видит температуру своего тела уже перед входом в офис.Это оповещение даёт сотруднику гарантию, что прибывающие в офис коллеги или клиенты не имеют повышенной температуры тела, которая является признаком болезни,» - рассказывает исполнительный директор MAXIMA Eesti Эдвинас Волкас .

Термокамеры удобны в использовании, поскольку выявляют температуру тела быстро и бесконтактно, а информация поступает по сети на сервер или мониториоговый центр учреждения. Систему можно запрограммировать так, чтобы в случае выявления тревожных значений она высылала сигнал охраннику и/или любому другому лицу.

Использование термокамер актуально как сейчас, во время поэтапного смягчения ограничений, так и в дальнейшем, если страну настигнет вторая волна коронавируса. Впрочем, повышенная температура может указывать также на ОРВИ и другие заболевания. Эта информация полезна учреждениям, чтобы обезопасить своих сотрудников и клиентов.



