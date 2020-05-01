За последние сутки в Эстонии от коронавируса умер один человек

Дата публикации: Вчера, 12:52 Просмотрено: 247

За последние сутки в Эстонии короновирус вновь унес жизнь человека, это значит, что от коронавируса в Эстонии скончались в общей сложности 62 человека.

pixabay.com

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1044 первичных тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, позитивными оказались 7 из них, то есть 0,7 процента, сообщил в четверг департамент здоровья. По данным регистра населения, за последние 24 часа добавились пять позитивных результатов тестирования на коронавирус в Харюмаа, три в Таллинне и два в Пярнуском уезде.

По состоянию на утро четверга 14 мая госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 44 пациентам, из них пятеро подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 284 человека, завершены 294 случая заболевания.

По состоянию на четверг закрыта история болезни 909 человек - это значит, что люди признаны здоровыми. В случае 442 человек позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад, человек не госпитализирован и ждет подтверждения выздоровления.

В течение минувших суток скончался один человек — 85-летняя женщина с Сааремаа, которая умерла у себя дома. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 62 человека.

Всего в Эстонии сделаны 67 130 первичных тестов, из них позитивный результат на SARS-CoV-2 дали 1758 тестов (2,6 процента).

Во всем мире коронавирусом заражены более 4 млн человек, из-за вируса скончались почти 280 000 человек.



